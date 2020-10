"Noi la vostra crisi non la paghiamo": la protesta a Quarto

"Noi la vostra crisi non la paghiamo". Questo lo slogan della mobilitazione pacifica di protesta che si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi a Quarto.

Anche nel comune flegreo i commercianti del posto sono scesi in piazza per manifestare tutte le loro preoccupazioni per la crisi economica legata all'emergenza Covid.

(foto Massimo Romano/NapoliToday)