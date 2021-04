Cento 'mutande' marciano a Chiaia. Federmoda: "Siamo i nuovi poveri"

La crisi arriva anche nel salotto buono di Napoli. Sfilano i commercianti di Chiaia, principalmente quelli impegnati nel settore dell'abbigliamento. E lo fanno stringendo tra le mani una mutanda. Una catena umana, composta da un centinaio di persone di cui gli slip rappresentano le giunture: "Visto che i negozi di intimo possono restare aperti e quelli di abbigliamento no - spiega Roberta Bacarelli, presidente di Federmoda Campania - abbiamo aggiunto alle nostre attività il codice ateco per vendere le mutande, così abbiamo la possibilità di aprire le nostre attività".

Più che un aggiramento delle regole si tratta di una provocazione: "Nessuno di noi pensa di poter sopravvivere con la vendita dell'intimo - prosegue la Bacarelli - Vogliamo solo far notare al Governo questa incongruenza". Dall'inizio della pandemia, Chiaia ha registrato la chiusura di quindici negozi: "Ma entro fine anno le stime parlano di almeno 30 attività" sostiene Federfarma. Ed è questo dato che porta Roberta Bacarelli a un'affermazione che potrebbe far storcere il naso a qualcuno: "Siamo i nuovi poveri, non siamo più in grado di pagare gli affitti, né le utenze".

Neanche il lusso, quindi, scampa alla crisi conseguenza dell'emergenza Covid. Di ristori neanche a parlarne, come spiega Maurizio De Stasio, commerciante: "Ho perso in poco più di un anno circa il 70 per cento del fatturato e ho ricevuto dallo Stato solo 2mila euro. Non ne possiamo più". Così come già registrato in altri quartieri della città, la principale preoccupazione è che le attività possano essere rilevate dalla malavita: "E' una possibilità concreta - conclude la Bacarelli - Se scompariamo noi si andrà verso la desertificazione dell'intero quartiere di Chiaia".