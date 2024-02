Situazione dei pronto soccorso: protesta di medici e personale sanitario

L'assemblea della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie dell'ASL Napoli 1 Centro, esprime "profonda preoccupazione per la tenuta dei Pronto Soccorso Aziendali, prossimi ormai al collasso dopo anni di progressivo svuotamento delle risorse umane e di sostanziale inerzia della Direzione Generale nell'affrontare e risolvere la crisi". Lo affermano i rappresentanti di ANAAO ASSOMED, CIMO-FESMED-ANPO, AAROI EMAC, CGIL FP Medici e Dirigenti Sanitari, FVM, FEDERAZIONE CISL Medici e UIL FPL Medici dopo l'assemblea che si è tenuta oggi. "Tranne qualche sporadico intervento - si legge in una nota - che alla fine ha aggravato il problema, il direttore generale ha ritenuto sull'argomento di ignorare le proposte e le richieste di incontro del sindacato, limitandosi a opporre incomprensibili rifiuti alle nostre richieste di cercare di dare almeno un giusto e doveroso riconoscimento economico ai pochi operatori rimasti, ridotti ormai allo stremo.

Inoltre, nonostante il Regolamento per la Graduazione degli Incarichi Dirigenziali sia stato adottato nel mese di luglio 2023, non risulta ancora applicato, nonostante tanti dirigenti abbiano maturato da anni il diritto all'assegnazione degli incarichi professionali, previsti dal CCNL, di alta specializzazione e di altissima professionalità. Anche la retribuzione di risultato relativa all'anno 2022 non è stata ancora erogata. Tutto ciò determina un ingiusto danno economico e di crescita professionale. Si richiede pertanto l'immediata assegnazione degli Incarichi Professionali così come indicato nel Regolamento e, qualora vi fossero ulteriori impedimenti, la individuazione dei Direttori Medici di Presidio quali responsabili del completamento delle procedure".

"Questa azienda - concludono i sindacati - viene costantemente meno ai suoi doveri di informazione e confronto: ad oggi la Contrattazione Integrativa è di fatto sospesa, dopo essere partita con notevole e ingiustificato ritardo, mentre i dati, richiesti ormai da anni, sulla consistenza di organico nei vari reparti e sugli eventuali residui per ciascun fondo con l'utilizzo analitico delle risorse per ciascuno fondo (posizione, risultato, disagio) con i relativi importi erogati, non sono mai stati forniti. Per questi e altri motivi, compresa la mancata erogazione del fondo INAIL, è proclamato lo stato di agitazione dei Dirigenti Medici, Sanitari, Veterinari e delle Professioni Sanitarie dell'ASL Napoli 1 Centro". -