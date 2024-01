La scuola è fatiscente, mamme furiose: "I nostri figli non possono stare lì" - VIDEO

Muffe, macchie di umidità, crepe nel soffitto, termosifoni spenti, bagni guasti, scarichi non funzionanti. Questa sarebbe la situazione alla scuola elementare Giovanni Falcone di Melito di Napoli denunciata da un gruppo di mamme che si sono rivolte al deputato Francesco Emilio Borrelli:

“Ci sono infiltrazioni d'acqua dal soffitto, la caldaia è rotta da due mesi, e forse il pezzo ordinato arriverà per il 22 gennaio, e i bagni sono guasti. Inoltre alcuni dei nostri figli, come certificato dai medici, non potrebbero stare in ambienti umidi e con muffa per questioni di salute.”

“Chiediamo alla dirigenza scolastica di avere un quadro preciso della situazione e capire se siano previsti degli interventi - dichiara Borrelli - Inoltre abbiamo allertato Asl, Polizia Municipale e Vigili del fuoco per fare eseguire dei controlli e verificare che la struttura sia agibile e non pericolosa per la salute. Quella delle scuole del nostro territorio un’emergenza che si trascina da decenni e senza interventi presto molte strutture saranno del tutto inadeguate e rappresenteranno una trappola per alunni, docenti e personale scolastico. Serve un piano d’intervento completo".