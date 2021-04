Capri in protesta, il sindaco: "Entro due settimane saremo Covid free"

"Entro due settimane l'isola di Capri sarà covid free con tutti i cittadini vaccinati così da consentire la partenza della stagione turistica in sicurezza". A parlare è il sindaco di Capri. Il primo cittadino è intervenuto in 'piazzetta' alla manifestazione dei lavoratori stagionali a cui hanno partecipato oltre 200 persone "Nessuno Resti Indietro" organizzata per richiamare l'attenzione sulla situazione di disagio dei lavoratori stagionali del comparto turistico fermi da più di un anno a causa della pandemia.

Nella piazzetta sono intervenuti i rappresentanti di tutte le categorie, da Federalberghi alle Ascom di Capri ed Anacapri, dai tassisti a portabagagli, lavoratori di alberghi e ristoranti, battellieri della Grotta Azzurra, motoscafisti, guide turistiche di Capri e commesse delle boutique. A fianco dei lavoratori anche l'assessore al Turismo Manuela Schiano in rappresentanza del Comune di Anacapri