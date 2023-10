Asia, la protesta degli interinali: "Vogliamo continuare a lavorare"

Una delegazione di operatori precari ha presidiato l'esterno dell'azienda comunale dei rifiuti: "Da alcuni giorni non ci chiamano più, anche se la convenzione è ancora in vigore"

Non lavorano da una decina di giorni. Anche se sono lavoratori interinali, dal 2020 a oggi sono stati chiamati con continuità dall'Asia, l'azienda dei rifiuti del Comune di Napoli. Per questo motivo, questa 'pausa' ha li ha allarmati e non poco. Se da un lato, l'azienda sta proseguendo con l'immissione del personale a tempo indeterminato, dall'altro ha prorogato l'accordo con la WinTime, la società di lavoro interinale, fino al 2024. In questo video, i lavoratori spiegano le loro motivazioni e cosa chiedono alla direzione aziendale di Asia.