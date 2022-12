Asia, interinali bloccano il Ponte dei Francesi (VIDEO E FOTO)

Sono stati l'ancora di salvezza quando l'Asia era ai minimi termini e la città sull'orlo di una nuova emergenza rifiuti. Oggi, i circa 200 lavoratori interinali dell'azienda partecipata del Comune di Napoli rischiano di essere trattati come zavorra.

Ed è per conoscere il loro futuro che nel pomeriggio di oggi, 12 dicembre, hanno occupato il Ponte dei Francesci all'altezza dell'ingresso di Asia. Si tratta di circa 50 operatori, in rappresentanza di tutto il gruppo, parte del quale è ancora in servizio. Il 14 scadrà il loro contratto e non hanno alcuna idea di che cosa li aspetti.

"Siamo venuti per partecipare a una riunione sindacale ed era prevista la presenza di una nostra delegazione - spiegano i manifestanti - Poi, l'Azienda ci ha comunicato che la presenza non era consentita e il sindacato, quindi, ha mandato a monte l'incontro. Perché non vogliono dirci in faccia quale sarà il nostro futuro? Sappiamo che cosa abbiamo firmato, ma vogliamo essere trattati con onestà e dignità".

La continuità di impiego è diventata più incerta con l'infornata di duecento nuovi assunti in Asia. Altri trecento arriveranno più avanti. L'obiettivo è di rendere la società autonoma. Fino a oggi, per esempio, lo spazzamento era stato quasi del tutto abbandonato per dirottare il poco personale a disposizione nella raccolta. Oggi, probabilmente, gli interinali servono ancora. La domanda è per quanto tempo.