Scuola, i docenti tornano in strada: "In un anno, lo Stato non ha investito neanche un euro"

In centinaia si sono riversati in piazza Dante e qualcuno ha anche azzrdato il parallelo tra il Dantedì celebrato questa settimana e il caos che ruota intorno al mondo della Scuola. Docenti, genitori, attivisti hanno posto la stessa solita domanda: "Perché in Campania la scuola è chiusa da un anno?".

Il riferimento è ai provvedimenti restrittivi della Regione, che anche quando il Governo non lo ha chiesto ha chiuso le porte degli istituti e dato via libera alla Dad. Ma, oltre questo, i manifestanti hanno puntato il dito contro le istituzioni di ogni genere e grado per la mancanza di investimenti e l'immobilismo, nonostante sia trascorso più di un anno dall'inizio della pandemia.