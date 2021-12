Asìa assume interinali a tempo determinato, insorge il Movimento Disoccupati 7 Novembre

Asìa Napoli sta reclutando tramite agenzia interinale nuovi addetti alla raccolta ed allo spazzamento urbano. Il Movimento Disoccupati 7 Novembre denuncia che questi, con contratti "precarissimi eventualmente rinnovabili per qualche mese", svolgeranno le stesse mansioni dei colleghi inquadrati nella municipalizzata anche se formalmente dipendenti dell'agenzia, ed è sceso oggi in strada lungo via Marina a manifestare contro quanto sta avvenendo.

"È molto grave che si risponda alla carenza di personale non con un regolare concorso possibilmente non in campagna elettorale, ma con lavoratori precari forniti da un’agenzia interinale e sotto inquadrati", sottolineano i disoccupati, con l'Asìa che dal canto suo risponde di non aver curato le selezioni e che eventuali irregolarità vanno denunciate alla Procura della Repubblica.

"Noi chiediamo un incontro con l'azienda, il Comune e gli enti sulla possibilità a questo punto di affidare a noi il lavoro di supporto ad Asìa e valorizzare l'attività fatta in questo periodo estivo - prosegue il Movimento Disoccupati 7 Novembre - Quando si è svolta la selezione a Città della Scienza eravamo lì per contestare e per protestare. Tante persone erano in fila con la speranza di avere solo qualche mese di lavoro". "Mentre alcuni esponenti delle forze dell’ordine erano impegnati a minacciare me di arresti improbabili ed ulteriori denunce, losche figure distribuivano chiaramente ai propri amici biglietti con le risposte delle domande ai test all’interno. Addirittura alcuni tra gli stessi funzionari della Digos presenti hanno detto di non avere mai visto una cosa tanto sfacciata", conclude il Movimento dei Disoccupati su Facebook.