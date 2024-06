Centro storico nel caos: "Sedie e tavolini anche sulle strisce blu"

Centro storico nel caos. Tra concerti continui e flussi imponenti di turisti, Napoli sembra soffrire un problema di vivibilità, con strade sempre più invase da attività commerciali, sempre più sporche e un traffico di difficile gestione. La delibera del Comune che istituzionalizza l'occupazione di suolo pubblico non sembra aver aiutato. Questa mattina, un gruppo di persone in rappresentanza di associazioni e con ruoli istituzionali, ha dato vita a un sit in nella soleggiata piazza del Gesù. Gruppo dalla composizione assai variegata se si pensa che intorno allo stesso tema si sono riuniti la consigliera regionale ex 5 Stelle Maria Muscarà, il leghista Salvatore Ronghi, il consigliere della II Municipalità, nonché commerciante del centro, Pino De Stasio e il presidente del Comitato Portosalvo Antonio Pariante.

"Il Comune non rispetta i patti presi con la commissione Unesco, con la quale si era impegnato a riportare le regole nel centro storico della città. Invece, questa amministrazione mostra molta confusione, con delibera che si smentiscono continuamente. Adesso, con la possibilità per i commercianti di piazzare tavoli e sedie sulle strisce blu siamo al colmo". Attenzione anche all'emergenza abitativa, con 13mila sfratti esecutivi che svuoterebbero ancora di più la città, con i residenti costretti ad andare in provincia per lasciare posto a nuovi b&b.