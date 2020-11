"Scuola fantasma": in piazza del Plebiscito protesta contro la Didattica a distanza

Banchi a formare la scritta 'No Dad' (Didattica a distanza), visibilie dall'alto. Poi su ogni banco il nome di una studentessa o di uno studente costretto a seguire le lezioni da casa, e con un problema in più a cui dover far fronte ("Troppo rumore", "Senza connessione") e così via. La protesta in corso in piazza del Plebiscito, organizzata dalla rete Scuola e bambini nell'emergenza Covid-19, ha richiamato docenti e genitori. Domani è in scadenza l'ultima ordinanza regionale, e, in mancanza di nuovi provvedimenti di Vincenzo De Luca, le scuole potrebbero riaprire già da lunedì.