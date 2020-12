Comune di Napoli contro la Regione: “Ritiri l'ordinanza per i ristoratori”

Duro attacco dell'assessore al Commercio del Comune di Napoli, Rosaria Galliero alla Regione Campania dopo l'ordinanza appena emanata. Dopo aver bloccato il passaggio a zona gialla e l'apertura dei ristoranti e bar, è scoppiata la protesta dei commercianti che hanno trovato il sostegno di palazzo San Giacomo.

“È inaccettabile dopo gli immensi sacrifici sostenuti negli ultimi mesi che ancora una volta senza il minimo preavviso la Regione Campania emetta con tale leggerezza un provvedimento che arreca ulteriori disagi e danni alle categorie di imprenditori e lavoratori campani maggiormente colpiti dalle conseguenze dell’epidemia da Covid-19. Già risultavano incomprensibili le misure del Governo ma questo gioco a voler dimostrare chi si intesta le misure più dure ai danni dei cittadini va fermato.

Non si comprende per quale motivo considerato che la Regione siede ai tavoli in cui si sono condivise le decisioni che sarebbero state prese a livello nazionale in tema di contrasto al contagio da epidemia Covid-19, tale provvedimento non sia stato annunciato e anticipato dalla normale condivisione dei sui contenuti che avrebbe potuto evitare che migliaia di attività si esponessero negli acquisti e nel richiamare i propri lavoratori. Piena solidarietà agli imprenditori e lavoratori colpiti da questo provvedimento. Si ritiri subito l’ordinanza n. 98 del 19 dicembre 2020”