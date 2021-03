Parrucchieri e centri estetici: "I ristori del Governo sono ridicoli"

Vogliono lavorare. E se proprio non dovesse essere possibile vogliono i ristori. Quelli veri. Perché per barbieri, parrucchieri e titolorai di centri estetici quello che il Governo Draghi elargirà sono solo spiccioli che non serviranno neanche a pagare i fitti dei locali.

E' andata in scena questa mattina la protesta degli esercenti, uomini e donne, che si sono ribellati alle notizie che arrivano dall'esecutivo. La mobilitazione, organizzata dal Movimento Satmm Cà, ha visto la partecipazione di associazioni grandi e piccole, oltre che della Confesercenti.