Cento automobili bloccano il traffico: caos a Napoli Est

Protesta delle Autoscuole contro la Motorizzazione civile: "Tempi biblici per esami e immatricolazione dei veicoli. Sono aumentati i costi a carico nostro e quindi anche per i clienti"

Esami diradati, tempi biblici per patenti e carte di circolazione, costi raddoppiati. E' il quadro nero del mondo delle autoscuole che nella mattinata di oggi, 10 ottobre, hanno protestato contro la Motorizzazione civile di via Argine, a Napoli Est. Circa cento automobili hanno paralizzato per un paio d'ore il traffico da Napoli a Ponticelli e viceversa.

Alla base della manifestazione, i ritardi della Motorizzazione civile e l'aumento dei costi di gestione: "Capiamo che c'è un problema di personale - spiega Pino Russo, presidente emerito di Confarca e portavoce della mobilitazione - ma il nostro lavoro è diventato impossibile. Ci vogliono tempi biblici per patenti e carte di circolazione. Questo blocca, spesso, anche il lavoro degli autotrasportatori. Senza considerare che, oggi, gli ispettori per gli esami della patente sono tutti a carico nostro".

Un aspetto, quest'ultimo, che ha portato anche all'aumento del costo delle pratiche per i candidati. "C'è un problema grosso per le immatricolazioni delle automobili straniere - afferma Raffaele, un operatore - A Napoli ci vogliono 25 giorni e così siamo costretti ad andare fuori regione".