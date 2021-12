Sfruttamento della prostituzione e lesioni personali: arrestata 51enne

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile di Napoli – II Sezione, Criminalità straniera- , coadiuvati dall'omologo ufficio di Viterbo, hanno tratto in arresto K.O. nata in Nigeria, classe 70, destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in quanto condannata, con sentenza passata in giudicato, alla pena detentiva di anni 6 di reclusione per sfruttamento della prostituzione, rapina, estorsione e lesioni personali aggravate.

La donna, risultata irreperibile al suo precedente domicilio in provincia di Napoli, è stata rintracciata, in seguito ad accurate ricerche, nel comune di Acquapendente in provincia di Viterbo.