Affittava l'appartamento a una prostituta: arrestato

Sabato mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico Pergola a Nolana un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno bloccato ed hanno accertato che uno dei tre monolocali di proprietà dell’uomo, situati in quella strada, era stato affittato ad una prostituta dietro il pagamento della somma di 10 euro per ogni prestazione.

Inoltre, personale tecnico della società elettrica ha verificato che il contatore era stato manomesso da diversi mesi comportando così un danno economico di circa 18mila euro. L’uomo, un 60enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e denunciato per furto di energia elettrica mentre i locali sono stati sottoposti a sequestro.