L'appello di Verdoliva (Asl Na 1): "Non correte in pronto soccorso per qualsiasi problema"

"Non correte in pronto soccorso, ma usate tutti i servizi e le strutture che il Servizio sanitario pubblico mette a disposizione dei cittadini". È l’appello che arriva dalla direzione strategica dell’ASL Napoli 1 Centro, impegnata da settimane nella gestione dell’emergenza causata dall’enorme aumento di casi di influenza e Covid.

"Il Servizio Sanitario Regionale - ricorda Verdoliva - prevede molteplici possibilità assistenziali per i cittadini che necessitano di cure, sia in regime di urgenza che di elezione". Un ruolo cruciale, in quest’ottica, è svolto dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, che sono il primo punto di approccio alle cure. Il ruolo delle AFT In particolare, i Medici di Medicina Generale sono organizzati nelle cosiddette Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), che raggruppano un certo numero di Medici di Medicina Generale afferenti ad una definita area o quartiere. Gli elenchi delle AFT con nominativi, indirizzi ed orari di ricevimento dei singoli Medici di Medicina Generale sono affissi negli studi di ogni singolo medico. Un corretto uso di tutti i servizi garantiti dal Servizio Sanitario Regionale - conclude Verdoliva - consente a tutti di ottenere cure tempestive e appropriate e, inoltre, contribuisce a fornire la migliore e più qualificata assistenza possibile ai pazienti affetti da patologie gravi negli ospedali".

Nuovi codici al Cardarelli

Nuovi codici colore per il triage al via presso il pronto soccorso dell'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Il nuovo sistema di codifica di priorità per l’accesso al triage, come previsto dalla normativa nazionale, passa da quattro a cinque livelli.

Il nuovo sistema è così articolato:

Codice 1 - Rosso: emergenza con priorità assoluta, ingresso immediato. Pazienti con grave compromissione di una o più funzioni vitali;

Codice 2 - Arancione: urgenza indifferibile, ingresso o rivalutazione infermieristica entro 15 minuti. Pazienti a rischio di rapida compromissione di una o più funzioni vitali o con dolore severo;

Codice 3 - Azzurro: urgenza differibile, ingresso o rivalutazione entro 60 minuti. Pazienti in condizioni stabili che necessitano di trattamento non immediato;

Codice 4 - Verde: urgenza minore, ingresso o rivalutazione entro 120 minuti. Pazienti in condizioni stabili, senza rischio evolutivo;

Codice 5 - Bianco: non urgenza, ingresso o rivalutazione entro 240 minuti. Pazienti con problemi che non richiedono trattamento urgente o di minima rilevanza clinica.