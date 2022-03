Troppi accessi, chiuso il pronto soccorso del Cardarelli

Chiuso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli a causa dell'eccesso di ricoveri, già da ieri sera. La riapertura potrebbe avvenire nelle prossime ore, ma al momento e fino a che non verrà decongestionato non saranno accettati nuovi ingressi in ospedale.

Lo stop è temporaneo e non sembra dipendere dall'incremento dei casi Covid registrato negli ultimi giorni a Napoli, visto che i ricoveri ospedalieri legati al Coronavirus non sono aumentati.

Ovviamente garantiti i codici rossi.