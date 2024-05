Spari a Materdei, un proiettile finisce nella stanza di un 13enne e gli cade sulla testa

Probabilmente una lunga corsa, che ha portato il proiettile a rallentare. Prima è sbattuto contro il vetro di una finestra, poi sopra la testa di un tredicenne.

È avvenuto a Materdei, dove l'ogiva di un proiettile ieri sera è entrata in un'abitazione di fatto senza fare danni.

Il ragazzino ha sentito qualcosa colpire la finestra della sua stanza, ma senza romperla: era proprio l'ogiva di un proiettile che poi ha terminato la sua corsa sulla sua testa, prima di carambolare sotto il letto.

Il 13enne (illeso) ha raccolto il proiettile e poi lo ha mostrato al padre il quale, preoccupato, è andato dai carabinieri della stazione Stella per denunciare quanto successo.

Il proprietario di casa non avrebbe sentito alcuna esplosione. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.