Follia ex Ascalesi: proiettile sparato contro gli ambulatori per i pazienti oncologici

Lo ha trovato un medico, stamattina, all'apertura dello studio all'ex ospedale Ascalesi di via Egiziaca a Forcella: il proiettile, scoperto dal dottore, aveva forato il vetro della stanza e lo scudo della finestra.

La struttura da quasi due anni ospita gli ambulatori dell'Istituto per la cura dei tumori Pascale, ed è stata proprio la direzione del polo oncologico partenopeo ad avvertire immediatamente la polizia.

Sul posto si sono recati gli agenti del commissariato Vicaria e gli uomini della Scientifica, nonché il management dell'ospedale.

Secondo i primi rilievi, il proiettile è stato forse esploso dalla strada sottostante, tra la notte scorsa e l'alba di oggi. Vanno avanti le indagini per accertare la natura di quanto accaduto.

Così sulla vicenda il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi: "Sull'episodio la polizia sta eseguendo indagini e noi ci rimettiamo a quelle. Certo, che un luogo di cura, un ospedale dedicato ai pazienti oncologici, possa essere oggetto di questi atti, non è assolutamente accettabile".