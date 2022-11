Renzo Piano dona alla città un progetto per il Rione Sanità e il cimitero delle Fontanelle

"Oggi pomeriggio abbiamo un incontro con Renzo Piano che ha messo a punto un progetto per la Sanità per l'accesso al Cimitero delle Fontanelle che è un dono che fa alla città". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che nel pomeriggio alle ore 15 sarà a Roma, a Palazzo Giustiniani, per la presentazione dei progetti per Napoli di Renzo Piano insieme ai gruppi di giovani architetti borsisti G124.

"Anche questo è un passaggio importante per un'altra parte importante del quartiere Sanità che con il boom turistico che stiamo vivendo è uno dei centri di attrazione maggiore della città", ha aggiunto Manfredi.