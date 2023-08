Progetti finanziati per quattro milioni di euro alla Federico II

Sono tre i progetti della Federico II finanziati con quasi 4 milioni di euro dal FIS - Fondo Italiano per la Scienza 2021. La graduatoria, come riporta una nota dell'Ateneo, è stata appena pubblicata. In tutto ne sono stati selezionati 47 per uno stanziamento totale di 50 milioni di euro del ministero dell'Università e della Ricerca. Al primo bando del FIS, emanato nel 2021, erano stati presentati 1912 progetti. Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale sul modello dell'ERC - European Research Council - prestigioso programma dedicato alla ricerca di base. Contempla tutti gli ambiti della ricerca fondamentale e si rivolge a scienziati emergenti e a scienziati esperti. Dei 50 milioni, infatti, 20 sono Starting Grant e 30 Advanced Grant. L'Università Federico II con tre progetti ammessi ai finanziamenti FIS si colloca al primo posto tra gli Atenei e i centri di ricerca italiani, a pari merito con Bocconi, Padova, Pisa e Roma Sapienza.

I progetti federiciani finanziati dal Fondo Italiano per la Scienza sono pari al 6,4% del totale degli ammessi e beneficiano di quasi l'8% dei fondi stanziati, percentuale che sale al 13,3% circa dei fondi destinati ai progetti di ricerca condotti da ricercatori affermati, in quanto tutti e tre sono Advanced Grant. I progetti 'Vocvox' e 'Compelling' sono stati finanziati per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale per il Macrosettore LS - Life Sciences. 'Vocvox - Plants talk, but do they listen? Deciphering volatile organic compounds (VOC)-based plant alphabet' di Francesco Loreto, professore di fisiologia vegetale, del Dipartimento di Biologia, ha ricevuto il contributo di 1.500.000,00 euro. 'Compelling - COronavirus-induced Membrane ProtEin and Lipid remodeLING', di Antonella (Maria Antonietta) De Matteis, professore di biologia applicata, del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, ha ricevuto 1.205.890,00 euro.

Il Progetto 'Abyne' è stato finanziato per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale per il Macrosettore SH - Social Sciences and Humanities. Ad 'AbynE - Arguing by necessity. Editing and reading middle Byzantine commentaries on the Corpus Hermogenianum', di Aglae Pizzone, attualmente professore associato di letteratura medioevale alla University of Southern Denmark, dove coordina anche un Marie Curie Doctoral Net, hanno assegnato il contributo di 1.171.686,78 euro. Quest'ultimo progetto testimonia l'attrattività dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. "Il Dipartimento di Studi Umanistici di UniNa, con la sua grande tradizione nell'ambito della bizantinistica e la sua vocazione interdisciplinare, rappresenta - le parole di Pizzone - la casa ideale per Abyne". "Sono 3 i progetti federiciani ammessi al finanziamento FIS, ottenuti a seguito di una selezione particolarmente stringente. Un numero equivalente a quello degli altri Atenei che hanno avuto il maggiore successo, a conferma del posizionamento della Federico II ai vertici della ricerca in Italia - sottolinea Matteo Lorito, rettore della Federico II -. Ai responsabili dei progetti vanno gli auguri e le congratulazioni più sentite a nome di tutto l Ateneo per l'importante riconoscimento".