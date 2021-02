Fabbrica di profumi contraffatti: la scoperta

Il Comando Provinciale della guardia di finanza di Napoli ha scoperto a Melito di Napoli due opifici abusivi utilizzati per la produzione di profumi di noti marchi nazionali e internazionali contraffatti. L’operazione è stata portata a termine dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli che hanno individuato dei box auto allestiti come veri e propri “laboratori” dove venivano prodotti profumi senza alcuna garanzia dal punto di vista sanitario.

Sequestrati 3.100 flaconi di profumo “Dior”, “Armani”, “Burberry”, “Hugo Boss”, “Creed”, privi dei requisiti minimi di sicurezza, e 115mila etichette. I profumi erano confezionati così accuratamente da poter trarre in inganno anche i consumatori più attenti, con rilevanti rischi di allergie e di danni per la pelle, data la totale inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e la dubbia provenienza delle essenze. Denunciati per ricettazione, contraffazione e violazioni delle norme sulla sicurezza dei prodotti commerciali tre soggetti, uno di Napoli e due di Melito di Napoli, che, con l’approssimarsi di San Valentino, avrebbero potuto conseguire profitti sul mercato di oltre 100mila euro.