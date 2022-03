Oltre 500 profumi sono stati sequestrati: erano potenzialmente pericolosi per la salute

Oltre 500 profumi sono stati sequestrati in un servizio straordinario della Polizia Locale, in occasione della Festa della Donna, finalizzato al contrasto dei reati connessi alla contraffazione di prodotti cosmetici, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Gli Agenti dell’Unità Operativa Investigativa Centrale hanno intercettato, in via Carriera Grande, un furgone che trasportava la merce contraffatta. L'indagato è stato denunciato per il reato di commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio e ricettazione. Il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa e veniva quindi sottoposto a sequestro.