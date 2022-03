Ercolano ospita 54 profughi dall'Ucraina: salvati da un consigliere comunale (VIDEO)

La città di Ercolano ha accolto 54 cittadini ucraini in fuga dalla guerra. I profughi sono arrivati ieri accompagnati dal consigliere comunale di Italia Viva, Ciro Santoro e dai volontari dell'associazione “Uniti per la vita”. I fuggitivi verranno accolti all'interno di un B&B e da alcune famiglie. Presenti al loro arrivo il sindaco Ciro Bonajuto e il sacerdote della Chiesa del Redentore.

Le parole del sindaco Bonajuto

“Ercolano ha dimostrato ancora una volta di avere un grande cuore. Abbiamo costruito ponti di solidarietà e di amore per dire 'no alla guerra'. Questa mattina abbiamo abbracciato i nostri fratelli ucraini che ora saranno ospitati dalle nostre famiglie. Grazie al consigliere comunale Ciro Santoro, all’associazione Uniti per la Vita e ai volontari della Croce Rossa Italiana per tutto quello che stanno facendo. Ora c'è bisogno dell'impegno delle altre Istituzioni per integrare sempre di più queste bambine e questi bambini nelle nostre comunità permettendo loro, per esempio, di poter frequentare la scuola o ricevere un adeguato servizio sanitario. Ognuno faccia la propria parte per fermare questo massacro”.