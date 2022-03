Arrivò da bimba a Bacoli dopo l'esplosione di Chernobyl, torna ora per la guerra in Ucraina con i tre figli

"È in arrivo a Bacoli una giovane donna ucraina, con tre figli. Insieme alla sua famiglia. Da bambina, dopo lo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl, negli anni ‘80, fu accolta nella nostra città. Arrivò da bimba. Oggi, ci ritorna da mamma. È una storia tragica, frutto di una guerra atroce. Ma è anche una commovente manifestazione di solidarietà tra popoli. Sarà ospitata da bacolesi, che si sono offerti di accogliere. Noi, tutti insieme, daremo una mano. Siamo già in contatto con molte realtà locali, per organizzare la rete di solidarietà da inviare dove si soffre. Dove, purtroppo, si muore ogni minuto. Bacoli farà la sua parte. Grazie ad ognuno di voi. Sono orgoglioso di poter rappresentare, e di essere il primo servitore, di una comunità dal cuore così grande. Insieme, per aiutare. Insieme, per la pace".

Scrive in una nota Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli sul ritorno in città della donna, che da bambina, dopo l'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, passo un periodo nel paese flegreo come era consuetudine per i ragazzi di quelle terre in quel periodo storico, al fine di evitare esposizioni troppo prolungate alle radiazioni.

Preghiera a piazza Mercato

In centinaia, molti giovanissimi, si sono dati appuntamento in piazza Mercato, a Napoli, ieri sera, per pregare per il popolo ucraino. Un flash mob che ha unito religione e solidarietà, in concomitanza con il mercoledì delle ceneri e con l'inizio della Quaresima. Il video.