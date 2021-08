Arrivati stanotte i profughi dall'Afghanistan al Covid Residence di Ponticelli

Con qualche ora di ritardo rispetto all'orario prefissato, sono arrivati al Covid Residence dell'ospedale del Mare di Napoli gli 87 profughi in fuga dall'Afghanistan. Intorno alle cinque di stamattina sono arrivati nella struttura adibita alla loro accoglienza temporanea. Il loro viaggio li ha portati prima da Kabul a Fiumicino per poi essere trasferiti nella struttura di Ponticelli. È questo il luogo scelto per far trascorrere loro il periodo di quarantena necessario per scongiurare eventuali problemi di contagio da Covid.

Una volta esaurita questa attesa, potranno essere spostati nelle strutture presenti sul territorio campano. Ad attenderli ci sono diversi centri di accoglienza della cosiddetta rete Sai, gli ex Sprar. Sono diverse le province che si sono rese disponibili ad accoglierli. Le loro prime destinazioni dovrebbero essere in provincia di Avellino e Benevento. Anche Napoli ha dato la propria disponibilità ad accoglierli. In particolare anche l'arcivescovo Mimmo Battaglia ha detto a chiare lettere che la chiesa partenopea deve fare la propria parte per dare una mano a queste persone in fuga dalla guerra e dalla furia dei talebani.