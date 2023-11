Prof rimprovera lo studente, lui le sferra un pugno

Violenza in aula nell'Istituto tecnico Rossi Doria di Marigliano, in provincia di Napoli. Da quanto si apprende, uno stuidente di 15 anni avrebbe sferrato un pugno in pieno petto ad una docente, 64 anni, colpevole secondo il ragazzo di averlo rimproverato.

L'insegnante è stata visitata in ospedale, dove non le sono state riscontrate conseguenti gravi. Ma lo spavento è stato grosso e la donna è ancora in stato di choc. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal personale scolastico. Non risultano denunce al momento, ma lo studente è stato riaffidato ai genitori.