Professore scomparso a Ischia: trovato il cadavere sul monte Epomeo

E' stato ritrovato senza vita il corpo di Antonio Patalano, professore quarantenne scomparso ieri da Ischia. L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione in mattinata per andare al lavoro ma ieri sera non era più rientrato. Questa mattina un collega dell'uomo ha trovato lo scooter del professore sulla cima del monte Epomeo, in zona Frassitelli. Qui si sono concentrate le ricerche che, purtroppo, hanno dato esito.

Sul posto - riporta il Golfo 24 - carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Il corpo è stato avvistato dall'elicottero dei vigili del fuoco.