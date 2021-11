Professore gay aggredito e minacciato: "Fai schifo. Te schiatt nu curtiell dint' a panza"

Si stava recando a scuola per parlare di violenza sulle donne, ma un banale diverbio nato all'interno della stazione Garibaldi è diventato il pretesto per in sultarlo e minacciarlo. Il protagonista della vicenda è Marco Maria Taglialatela che dopo qualche ora dal fatto - avvenuto ieri mattina - ha diffuso l'episodio sui social.

"Stu Ric****ne 'e m****a, fai schif', si Nun te stai zitt te schiatt nu curtiell dint' a panza...La sintesi di una aggressione avvenuta stamattina mentre mi recavo a scuola dove avrei parlato di violenza sulle donne. Il tutto nell'indifferenza di quanti e quante passavano ed ascoltavano e proseguivano", racconta Taglialatela.

"Quest'uomo sui 50 anni BIANCO ITALIANO CAMPANO mi ha aggredito prima verbalmente poi cercando di farmi cadere infilando i suoi piedi tra le mie gambe mentre camminavo sotto la stazione di piazza Garibaldi a Napoli in pieno giorno", continua.

"È nato uno diverbio, cercavo di tenere testa agli insulti per non mostrare paura e debolezza, poi si è avvicinato facendo il gesto di prendere qualcosa dalla tasca o dal pantalone, non ricordo, dicendomi che se avessi continuato mi avrebbe "schiattato nu curtiell dint' 'a panza". Non c'era nessun presidio di forze dell'ordine nelle vicinanze", racconta ancora.

"Sono salito su in stazione e c'erano due militari che hanno raccolto prima le mie lacrime e poi la mia richiesta d'aiuto. Inutilmente... inutili, come la denuncia verso ignoti dove sarà sempre la mia parola verso la sua, nonostante gli addetti di Trenitalia che hanno assistito ed a cui ho chiesto per primi un aiuto... solo adesso ne parlo perché sono al sicuro con chi amo...", conclude il post del professore.