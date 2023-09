Prodotti illegali dal Senegal via aereo: scoperta donna-corriere a Capodichino

Gli agenti della Polizia di frontiera Aerea di Capodichino, i militari della Guardia di Finanza della compagnia di Capodichino e personale dell'Ufficio della Dogane S.O.T Capodichino, hanno svolto un'attività scaturita da una segnalazione anonima pervenuta sull'app YouPol relativa all'arrivo di una cittadina senegalese su un volo proveniente dal Senegal via Istanbul, segnalata come persona pericolosa. In base agli accertamenti, la donna, residente a Napoli e titolare di un'attività di commercio ambulante di chincaglieria e bigiotteria in zona Vasto, risultava avere precedenti di polizia per importazione di merce contraffatta in quanto trovata in possesso di portafogli, orologi e abbigliamento di noti marchi, a seguito di vari controlli presso gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino.

La cittadina senegalese, una volta giunta sul territorio nazionale, è stata sottoposta a controlli ai fini doganali, a seguito dei quali, nei bagagli della stessa, sono stati trovati numerosi prodotti medicinali (240 pezzi tra creme, gel e spray), che, analizzati dall'USMAF, sono risultati non ammissibili all'importazione ai fini della tutela della salute pubblica. Inoltre, sono stati altresì rinvenuti diversi prodotti cosmetici (192 pezzi la maggior parte di quali profumi) che l'USMAF ha dichiarato come appartenenti alla categoria dei cosmetici, ma che, tuttavia, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto il quantitativo ne escludeva l'importazione per uso personale.

Da ultimo, la donna è stata trovata in possesso anche di prodotti vegetali (noci di cola e foglie secche per un peso complessivo di 16 chili) non accompagnati da alcuna documentazione fitosanitaria e privi di qualsiasi etichettatura riguardante la tracciabilità del prodotto con ''probabili sintomi di organismi nocivi". La 52enne senegalese è stata denunciata per importazione illegale di prodotti medicinali e sanzionata amministrativamente per importazione da Paesi terzi di prodotti vegetali per il consumo personale.