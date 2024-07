"Napoli invasa dai prodotti cinesi. Nostre eccellenze a rischio": la denuncia

Si dice "preoccupata" la consigliera della Regione Campania, Mari Muscarà, per la crescente presenza di prodotti cinesi nei mercati e negozi di Napoli. In una nota, la Muscarà ha sottolineato che non tutto ciò che viene speso dai turisti resta effettivamente a Napoli.

"Il 41 per cento delle risorse economiche generate al Sud torna al Nord a causa delle numerose aziende con sedi legali fuori dalla nostra regione che forniscono prodotti alla nostra regione. A questa situazione già critica, si aggiunge la problematica dei prodotti cinesi che continuano a primeggiare in città", ha dichiarato.

"Spesso, articoli spacciati per artigianali sono in realtà di provenienza cinese. Questo inganno danneggia non solo i consumatori, ma anche i nostri artigiani locali, che vedono le loro eccellenze messe in pericolo dalla concorrenza sleale. La gente, desiderosa di risparmiare, preferisce acquistare prodotti a basso costo, partendo dalla semplice calamita, di dubbia qualità e provenienza, mettendo in crisi le botteghe storiche e gli artigiani che hanno reso famosa Napoli per la sua tradizione e maestria.

Le nostre eccellenze artigianali rischiano di chiudere se non prendiamo provvedimenti immediati. È fondamentale sensibilizzare sia i cittadini che i turisti sull'importanza di sostenere l'economia locale e i prodotti autentici. Dobbiamo proteggere le nostre tradizioni e il nostro patrimonio culturale, che sono parte integrante dell'identità napoletana."

La Muscarà, in chiusura di nota, ha invitato le autorità competenti a vigilare più attentamente sul mercato, assicurando che i prodotti venduti come artigianali siano realmente tali, e a promuovere politiche di sostegno per le imprese locali. "Solo così potremo garantire un futuro alle nostre eccellenze artigianali e preservare l'autenticità della nostra città", ha concluso.