Procura di Firenze: in corsa l'aggiunto a Napoli, Rosa Volpe

Corsa a tre per l'incarico di procuratore capo di Firenze, posto vacante dopo il trasferimento di Giuseppe Creazzo alla Procura per i minorenni di Reggio Calabria con le funzioni di sostituto. La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha infatti votato per tre candidati: Filippo Spiezia, rappresentante italiano a Eurojust, che ha ottenuto tre voti; Ettore Squillace Greco, capo della procura di Livorno, due voti, mentre un solo voto è andato a Rosa Volpe, procuratore aggiunto a Napoli. Le proposte saranno all'esame del plenum in una delle prossime riunioni.