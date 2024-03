Morte Ugo Russo, la testimone: “Quando ho sentito gli spari pensavo avesse ucciso il carabiniere”

Era lì quando Ugo Russo ha puntato la pistola giocattolo alla tempia del carabiniere e il suo primo istinto è stato quello di scappare. A raccontarlo in aula è stata l'amica del carabiniere Christian Brescia, a processo per l'omicidio del 15enne. La donna, nell'aula 114 del tribunale partenopeo, ha ricostruito quegli attimi del 29 febbraio 2020 che furono fatali al giovanissimo. Ai giudici della prima sezione della Corte d'Assise, presieduta da Teresa Annunziata, la testimone ha raccontato gli attimi concitati della rapina finita nel sangue.

Ha spiegato che la prima cosa ad aver visto è stato Russo puntare la pistola alla tempia del carabiniere. In quel momento è scappata dall'auto e non ha visto materialmente gli attimi degli spari. Ha solo sentito il rumore dell'esplosione dei colpi ma ha pensato solo a fuggire. “Quando ho sentito i colpi ho temuto che il rapinatore l'avesse ucciso” ha raccontato in aula spiegando che però ha continuato a scappare rifugiandosi in un ristorante.

Dopo aver chiesto aiuto, è tornata sul luogo del delitto solo dopo qualche minuto e accompagnata dal ristoratore. Sul posto ha scoperto che la vittima era Ugo Russo e non l'amico carabiniere e ha visto gli uomini del 118 che già erano entrati in azione. Questi gli unici dettagli che è riuscita a dare sulla dinamica dell'omicidio. Il processo continuerà il prossimo 9 maggio quando la parola passerà al perito balistico nominato dalla procura.