Ponte Morandi, Torre del Greco non dimentica le vittime del crollo

Torre nel Greco non dimentica. Forse non sirimarginerà mai quella ferita aperta il 14 agosto 2018, quando nel crollo del Ponte Morandi persero la vita Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione. Quattro amici, quattro giovani in viaggio per le vacanze.

Mentre a Genova va in scena il processo, la comunità torrese si stinge attorno alle famiglie. Davanti alla Basilica di Santa Croce sono state portate le tele che ritraggono i loro volti sorridenti: "Lo sappiamo che non riavremo più i nostri amici - spiega Salvatore Toraldo, uno dei promotori dell'iniziativa - Ma non vogliamo che la gente dimentichi. Soprattutto vogliamo che dal processo emergano colpe e responsabilità chiare. Solo quando avremo la verità potremo sentirci un po' più liberi".