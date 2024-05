Omicidio Maimone, i testimoni inchiodano Valda: “Sparò per le scarpe”

È stata incentrata sulla lite per futili motivi sfociata in sparatoria, l'udienza di oggi del processo in corso a Napoli sull'omicidio di Francesco Pio Maimone, il giovanissimo aspirante pizzaiolo ucciso nelle prime ore del 20 marzo 2023 sul lungomare del capoluogo partenopeo da un proiettile vagante. In particolare, sono stato ascoltati quattro ragazzi del gruppo con cui colui che viene indicato dalla Procura come l'assassino, Francesco Pio Valda, bisticciò quella notte. Confermata da uno dei testimoni la genesi della lite: un drink, versato sulle costosissime scarpe di Valda e poi anche un pestone. Un altro teste ha anche confermato che Valda era armato in quanto lo ha visto puntargli una pistola contro quando erano a una distanza di appena 7-8 metri.

Tutti e quattro i ragazzi si sono mostrati non poco reticenti rispondendo alle domande che gli venivano poste e il pubblico ministero è stato costretto più volte a sollevare delle contestazioni. "Al momento dell'esplosione dei colpi non ho capito più nulla perché mi sono spaventato", ha detto il giovane testimone, "mi ricordo che la pistola era piccola e nera... mentre io lo prendevo a parolacce per quello che stava facendo, lui mi ha puntato la pistola in faccia da circa 7-8 metri, poi è scappato dicendo a qualcuno di prendere l'auto".

Con il consenso degli avvocati del collegio difensivo e del pm è stato acquisito infine dai giudici della Corte d'Assise il verbale di uno dei testimoni ascoltati nelle scorse udienze il quale ha affermato, tra l'altro, di avere appreso dalla viva voce dell'imputato, incontrato quella notte quando è ritornato nel suo quartiere, a Barra, che aveva sparato: "L'abbiamo incontrato... mi ha detto di avere sparato con un revolver 38 special prima due colpi in aria, perché gli gridavano che la pistola era a salve e lui per dimostrare che invece era vera ha sparato nel vetro di una 500X parcheggiata".