Omicidio Giulia Tramontano, proiettato in aula il video del baby shower: Impagnatiello piange

Per la prima volta nelle oltre tre ore di udienza Alessandro Impagnatiello, imputato a Milano per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, ha alzato lo sguardo quando in aula sul proiettore sono state mostrate le immagini della festa per annunciare il sesso del bambino che la coppia aspettava. Il 30enne è scoppiato in lacrime e ha iniziato a singhiozzare dopo il breve video.

Durante l'udienza odierna del processo per il delitto della 29enne di origini napoletane avvenuto nel maggio 2023 a Senago, nel milanese, oltre alla giovane italo-inglese che intratteneva una relazione parallela con il barman, a testimoniare in aula davanti alla Corte d'Assise di Milano è stata anche la madre di Giulia, Loredana Femiano.

Dalle parole della donna - riporta Adnkronos - è emerso un Impagnatiello “altalenante”. È il 2 dicembre del 2022 quando la 29enne annuncia al telefono la gravidanza alla madre: “Ho parlato con lui e lui il bambino non lo vuole, mi racconta Giulia. Forse io sono una mamma che cerca il lato buono delle cose e le dico ‘magari si è spaventato, non fasciarti la testa’. L’indomani mia figlia mi richiama e dice: ‘ne abbiamo parlato, tutto bene, stai tranquilla’. Questa calma apparente dura qualche giorno, lui si rimangia tutto: 'mi ha detto che non lo vuole più”. Un travaglio che porta Giulia a rivolgersi anche a un consultorio e a considerare l’idea di interrompere la gravidanza, un’ipotesi che per la mamma “non è un’idea condivisa, ma una resa”, di fronte a un compagno che non si decide.

“Alessandro mi chiamò e gli dissi: hai finito questa altalena? Lui rispose ‘Io ho paura, ho paura, io avevo altri progetti. Non posso pensare di avere un figlio, se torna al Sud io poi non posso crescere mio figlio’”, racconta la madre di Giulia. A fine gennaio la 29enne racconta alla madre che Impagnatiello le aveva confessato di aver un’altra relazione. “Ero stanca anch’io di soffrire per mia figlia, i figli ti fanno entrare nelle loro vite, ma non ti fanno decidere al loro posto. Ero sconvolta quanto lei”. Poi lui ritrattò ancora sull’altra relazione: “Io ero sfinita da mamma, non oso immaginare lei…”, ha concluso Loredana Femiano.