Omicidio Giulia, Impagnatiello piange in aula e chiede scusa: "Sono morto anch'io"

Trasandato, dimesso, in lacrime. Si è presentato così alla prima udienza del processo che lo vede imputato Alessandro Impagnatiello, l'uomo che ha confessato l'omicidio della compagna 29enne Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. Ha preso la parola per circa quattro minuti. "Grazie per avermi concesso la parola – ha detto – Ci sono tante persone a cui devo delle scuse, ma vorrei rivolgermi a Giulia e alla famiglia. Non ci sono parole corrette da dire, affronto una cosa che rimarrà per sempre inspiegabile per la disumanità. Quel giorno ho distrutto la vita di Giulia e di nostro figlio, quel giorno anch’io me ne sono andato perché se sono qui a parlare non vuol dire che sia vivo. Non vivo più".

Impagnatiello si difende dall'accusa di omicidio aggravato. Le sue scuse sono innanzitutto rivolte alla compagna Giulia Tramontano e al figlio mai nato Thiago, il bambino che la 29enne portava in grembo, entrambi uccisi a coltellate il 27 maggio del 2023 nella loro abitazione di Senago, nel Milanese.

"Non chiedo che queste scuse vengano accettate – ha proseguito il 31ennem i cui occhi non hanno mai incontrato quelli dei familiari della ragazza – perché sto sentendo ogni giorno cosa vuol dire perdere un figlio. Non posso chiedere perdono, chiedo solo che possano essere ascoltate queste scuse. E questa è l’occasione che ho per farlo. L'unica cosa che faccio la sera è sperare di non svegliarmi più al mattino. Finché sarò qui in eterno dovrò scuse a tutte queste persone".

Le parole della difesa

"Il suo pentimento è sincero", sostiene l'avvocata di Impagnatiello Samanta Barbaglia. "Sono dichiarazioni partite direttamente da lui per chiedere scusa. Era la prima occasione per chiedere scusa nei confronti della famiglia di Giulia. Non si sa spiegare quello che è accaduto – prosegue la legale – è sgomento rispetto a quello che è successo e si sente molto male. Si trova in una situazione di grandissimo dolore. Abbiamo appena iniziato il processo, siamo tranquilli e andiamo avanti. Sulla perizia non dico nulla, è la posizione che abbiamo tenuto fino adesso e di non mostrare le nostre carte, cerchiamo di spegnere il più possibile l’aspetto mediatico".

Il commento di Chiara Tramontano

Chiara Tramontano, sorella di Giulia, ha risposto indirettamente con una story su Instagram alla richiesta di perdono dell'assassino della ragazza. "Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchietto della mia auto – scrive la ragazza – Non puoi chiedere scusa se hai avvelenato e ucciso mia sorella e mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura. Non hai diritto a pronunciare, invocare o pensare a Giulia e Thiago. Dopo averli uccisi barbaramente meriti di svegliarti ogni giorno in galera ripensando a ciò che hai fatto e provando ribrezzo per te stesso".

Niente telecamere e solo la famiglia parte civile

Igiudici della prima sezione della corte d’Assise di Milano davanti ai quali è iniziato stamane il processo hanno deciso che non ci saranno telecamere in aulta. Per l’aggiunta Letizia Mannella, rappresentante dell’accusa insieme alla pm Alessia Menegazzo, divulgare le immagini dei testimoni “e decontestualizzarle, estrapolarle, vuole dire creare una situazione falsa”. Stessa idea anche di Giovanni Cacciapuoti, avvocato che cura gli interessi dei familiari della vittima, uniche parti civili ammesse nel processo, e della difesa di Impagnatiello.

“Il caso di cui ci occupiamo – ha spiegato la giudice Antonella Bertoja che presiede la corte – rappresenta sicuramente un interesse pubblico, è il primo che si celebra dopo la legislazione emergenziale, ma il bilanciamento tra interesse pubblico e la volontà delle parti non consente la ripresa audiovisiva del dibattimento salvo che per la lettura del dispositivo”.

La Corte d'assise di Milano ha respinto, poi, la richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Senago, dell'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse 'Penelope' e della 'Fondazione campana Polis - Politiche integrate di sicurezza per le vittime innocenti'. Secondo la corte manca la "necessaria e precisa determinazione" del perché si "pretende che dal reato vi siano state conseguenze pregiudizievoli" per interessi collettivi tutelati dall'amministrazione di Senago e dalle due associazioni. In particolare rispetto al Comune del milanese, rappresentano dall'avvocato ed ex pm Antonio Ingroia, mancano gli aspetti relativi alla "sicurezza generalizzata dei cittadini". Lo stesso danno "d'immagine" più "che dal delitto in sé" sarebbe stato provocato "dall'esposizione mediatica" della vicenda.

Cosa succederà adesso

La prossima udienza del processo, in cui verranno sentiti i primi testimoni dell'accusa rappresentata dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, si terrà il prossimo 12 febbraio.

Successivamente, il 7 marzo, verranno interrogate Loredana e Chiara Tramontano, rispettivamente madre e sorella della vittima, nonché la ragazza che aveva una relazione con l'imputato e che incontrò Giulia poche ore prima che venisse uccisa. La corte ha accolto le prove presentate dall'accusa – una trentina di testimonianze, ma anche video privati, immagini delle telecamere e contenuti di chat – così come ha accolto i due testimoni della difesa.