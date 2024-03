Libri trafugati alla biblioteca dei Girolamini: la sentenza

Per i reati di devastazione e saccheggio si è chiuso con l'assoluzione di tutti i 13 imputati il processo per la sottrazione dei preziosi volumi della Biblioteca dei Girolamini.

Condanne invece per gli altri reati contestati a 5 degli indagati tra cui Massimo Marino De Caro, già condannato a 7 anni nel 2013, che a NapoliToday dice "Ho delle responsabilità gravissime. Ho sottratto i libri alla Biblioteca dei Girolamini ed è un cruccio che porterò con me per il resto della mia vita. Ma tenevo a che venisse fuori la verità sul fatto che io non ho devastato quella biblioteca e così finalmente è stato".

La prima sezione penale del tribunale di Napoli presieduta dal giudice Maurizio Conte ha condannato De Caro ad ulteriori 5 anni e 3 mesi.

Assoluzione piena invece per don Sandro Marsano, sacerdote preposito della Congregazione degli Oratoriani di Napoli difeso dagli avvocati Manlio Pennino e Bruno von Arx. Disposta la confisca di beni immobili e mobili dei condannati fino al raggiungimento della somma di 8 milioni e mezzo di euro. Disposto infine il dissequestro e la restituzione del materiale librario dei Girolamini e della Biblioteca Statale Oratoriana annessa al monumento nazionale dei Girolamini.