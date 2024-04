Rogo Venere degli Stracci, processo d'appello per Simone Isaia: la lettera di Battaglia

Inizia oggi il processo d'appello per Simone Isaia, il 32enne con disagi psichici ritenuto responsabile dell'incendio che, il 12 luglio del 2023, ha distrutto la Venere degli Stracci in piazza Municipio. Isaia, la cui sorte è stata fin dal principio a cuore a numerose associazioni e numerosi attivisti, in primo grado ha subito una pesante condanna, ovvero 4 anni di carcere e 4000mila euro di multa (nonostante sia un clochard).

Per lui è stata avviata una raccolta firme di particolare successo dalla Iod Edizioni, con La Casa di Accoglienza dell’Associazione Liberi di volare della Pastorale carceraria della Chiesa di Napoli gestita da Don Franco Esposito che ha dato la sua disponibilità a ospitare Simone Isaia per consentirgli di essere curato e riprendere in mano la sua vita. i volontari della Mensa del Carmine, dove Simone si recava spesso a pranzo, hanno detto di lui: "Simone da tempo aveva perso lucidità e riferimenti, finendo a dormire per strada. Simone Isaia ha bisogno di aiuto. Non del carcere, ma di una struttura che lo aiuti a rimettere in piedi la propria vita, perché è una persona affetta “da una tangibilissima neuro-divergenza”.

Il garante dei detenuti: "Serve ridimensionamento sentenza"

Ieri Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti, ha sottolineato la necessità di "un ridimensionamento della sentenza di primo grado" e che vengano "messi in campo percorsi di accoglienza e di supporto psicologico”. Secondo Ciambriello “la prigionia da mesi di Simone Isaia è una sconfitta umana e sociale per tutti noi. La sentenza di primo grado a 4 anni di carcere è sproporzionata ed eccessiva. Mi auguro che sia ridimensionata domani in appello. Simone è un ragazzo fragile, una persona in difficoltà, ma non pericolosa. Ho visto in questi mesi che gran parte dell’opinione pubblica ha fatto valutazioni obiettive e garantiste sull’argomento. Mi auguro che nella giornata di domani (oggi,ndR) - ha concluso Ciambriello - siano attuati percorsi di accoglienza e supporto psicoeducativo per il giovane Simone. Voglio festeggiare domani, giustizia e libertà per Simone Isaia”.

La lettera di monsignor Battaglia

Prima delle festività pasquali l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, aveva inviato una lettera al giudice chiamato a decidere su Isaia. Battaglia gli ha fatto sapere di essere pronto a prendersi cura del ragazzo. "La prego - ha scritto don Mimmo Battaglia - di non considerare questa mia lettera come un'intromissione indebita volta a influenzare il suo giudizio poiché il mio scopo, come cittadino e vescovo, è unicamente quello di sottolineare come il giovane in questione sia anzitutto una persona in difficoltà, fortemente fragile, vissuto per diverso tempo in condizioni di marginalità sociale".

"Ogni qualvolta incontro queste storie - prosegue nella missiva l'arcivescovo di Napoli - mi domando dove ero, dov'era la mia Chiesa, dov'era la comunità sociale. Quindi la prego di interpretare queste mie parole come le parole di un prete arrivato troppo tardi e che ha tutta l'intenzione, insieme alla sua Chiesa, di 'riparare', dichiarandosi disponibile a seguire Simone in percorsi di accoglienza, supporto psicoeducativo e riabilitazione, mettendo a servizio di tali percorsi le energie più belle e competenti della Chiesa napoletana".

Il padre e la madre del ragazzo, rappresentati dall'avvocato Carla Maruzzelli, hanno incontrato padre Antonio Loffredo, che ha offerto loro ogni tipo di supporto.