Morte Salvatore Giordano, il procuratore: "Tragedia frutto di inadempienze"

Va avanti il processo d'appello per la morte di Salvatore Giordano, il 14enne ucciso nel 2014 dal crollo di un calcinaccio nella Galleria Umberto I. Il sostituto procuratore generale di Napoli, Maria Aschettino, oggi ha chiesto alla corte la conferma della sentenza di primo grado. Al tempo, settembre 2022, il giudice monocratico Barbara Mendia aveva ritenuto responsabili gli amministratori dei condomini dai quali si staccò la porzione che provocò la morte dello studente: a due anni di reclusione vennero condannati Mariano Bruno ed Elio Notarbartolo, ad un anno e 2 mesi Marco Fresa; pena 2 anni di reclusione per il dirigente comunale Giovanni Spagnuolo e 1 anno e due mesi per il tecnico comunale Franco Annunziata.

Secondo Maria Aschettino la morte del giovanissimo studente di Marano fu frutto della "somma di leggere inadempienze dei propri doveri, da parte di tutti, e di una lacunosa manutenzione decennale della parte crollata". L'incidente era stato preceduto, secondo la Procura Generale, "da sirene d'allarme" rimaste inascoltate.

Sempre il magistrato ha evidenziato che il ragazzo rimase gravemente ferito in un atto di eroismo, perché l'incidente fu frutto anche del suo tentativo di salvare l'amico che con lui stava passeggiando lungo via Toledo, quel tragico giorno. In relazione a quel gesto l'avvocato della famiglia, Sergio Pisani, ha chiesto che gli venga riconosciuta la medaglia al valore civile.