Metro Linea 1, circolazione limitata alla tratta Piscinola-Dante

Dopo i disagi di martedì per le funicolari, anche la giornata di oggi non è iniziata nel migliore dei modi per il trasporto pubblico a Napoli.

Anm, infatti, comunica che dalle 8.20 la circolazione della Metro Linea 1 è limitata alla tratta parziale Piscinola - Dante.

