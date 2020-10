Trasporti Napoli, disagi per le Funicolari di Chiaia e Montesanto

Disagi per gli utenti delle funicolari di Napoli questa mattina. A partire dalle ore 7,00, infatti, la Funicolare di Montesanto sta effettuando solamente corse dirette.

Successivamente Anm, attraverso i suoi canali social, ha annunciato che anche la Funicolare di Chiaia avrebbe effettuato solo corse dirette.

Per quanto riguarda la Linea 1 della Metropolitana, invece, va ricordato che questa sera ci sarà la chiusura anticipata per consentire attività in rete finalizzate all’immissione in servizio dei nuovi treni.

Le ultime corse sono previste da Piscinola alle ore 20.24 e da Garibaldi alle ore 20.44.

