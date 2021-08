Trasporti Napoli, problemi per le funicolari: si ferma quella di Montesanto, solo corse dirette per Centrale e di Chiaia

Giornata complicata per il trasporto pubblico in città: la situazione

Pomeriggio complicato per il trasporto pubblico a Napoli. Dalle ore 14.00, infatti, la Funicolare di Montesanto ha terminato il servizio per un problema tecnico.

Dalle 14.10, inoltre, la Funicolare Centrale e quella di Chaia effettuano solamente corse dirette.

Anm sui propri canali social, scusandosi per il disagio, consiglia agli utenti di utilizzare in alternativa la Metro Linea 1 da Toledo per ovviare alla chiusura della Funicolare di Montesanto.