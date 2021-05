Primo maggio, le due facce della festa: controlli anti-contagio e vertenza Whirlpool

La festa dei lavoratori a Napoli. Forze dell'ordine a presidiare soprattutto centro storico e lungomare, con musei e ristoranti aperti. A via Argine manifestazione dei sindacati con concerto degli 'e Zezi

Un primo maggio particolare quello di oggi a Napoli, il secondo dell'emergenza Covid. Mentre è notizia di ieri che la regione resti in "zona gialla", quindi col un numero relativamente contenuto di restrizioni, il weekend dovrebbe in teoria vedere controlli particolarmente stringenti in fatto di rispetto delle normative anti-contagio.

Forze dell'ordine presidiano il lungomare, tra via Caracciolo e via Partenope, con i ristoranti aperti; e sono numerose anche nel centro storico della città dove è inevitabile un maggior afflusso di visitatori anche e soprattutto per la riapertura dei musei.

Particolare è il caso delle spiagge cittadine, per le quali il sindaco de Magistris ha emanato un'ordinanza che ne consente alle forze dell'ordine la chiusura nel caso ravvisino assembramenti.

Primo maggio e vertenza Whirlpool

La festa dei lavoratori è tutta concentrata sulla vicenda Whirlpool, tornata agli onori della cronaca in questi giorni dopo l'ennesimo tavolo al Mise conclusosi con un nulla di fatto. Oggi è il giorno di una manifestazione congiunta delle sigle sindacali all'ormai ex stabilimento di via Argine, nel corso della quale è previsto anche un concerto degli 'e Zezi di Pomigliano.