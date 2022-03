Il Pride Vesuvio si terrà a Torre Annunziata: la manifestazione il 4 giugno

È ufficiale il “Vesuvio Pride” si terrà a Torre Annunziata ed è stato fissato per il 4 giugno 2022. Si è tenuta domenica 13 marzo 2022, l’assemblea dei soci e delle socie dell’associazione “Pride Vesuvio Rainbow” di Torre Annunziata, presso la sede di via Fusco n.1 e in collegamento on-line. L'assemblea ha unanimemente deliberato la data del “VesuvioPride 2022”. La manifestazione, fortemente voluta dall’Associazione e attesa dal territorio, potrà finalmente aver luogo dopo due lunghi anni di pandemia che hanno costretto a rimandare la data inizialmente fissata il 20 giugno del 2020.

In un momento storico come questo, è necessario ripartire anche e soprattutto dai territori e dal contatto con la gente, delineando un messaggio forte e chiaro di denuncia verso ogni tipo di oppressione, odio, violenza e prevaricazione. Un Pride per la pace e per una vera equità sociale. Tema centrale della parata LGBTQ+ sarà infatti, oltre alla rivendicazione dei diritti civili (come il matrimonio egualitario, una legge nazionale contro le discriminazioni di natura omobitransfobiche, lo ius soli), il contrasto assoluto verso ogni forma di illegalità e malaffare sul territorio.

Il pride sarà dedicato alla memoria di Fortunato Richiamo, compagno torrese nonché storico attivista LGTBQ+, scomparso da poche settimane. L’assemblea pubblica aperta a tutte le associazioni del territorio, alle associazioni LGBTQ+ della regione e alla cittadinanza tutta, si riaggiornerà a breve per definire i dettagli tecnici relativi all’organizzazione del corteo e per costituzione del Comitato organizzatore.