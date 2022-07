Pride, ecco il dispositivo traffico: le strade che rimarranno chiuse

In vista del Pride 2022 del 2 luglio, ecco il dispositivo di traffico del Comune di Napoli per consentire lo svolgimento della manifestazione.

1. dalle ore 18:00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare lungo le seguenti strade di volta in volta interessate dal passaggio del corteo, con contestuale sospensione del percorso di mobilità ciclabile ove presente: via Medina, via Monteoliveto, via Santa’Anna dei Lombardi, piazza VII Settembre, via Toledo, piazza Carità, via Cesare Battisti, piazza Matteotti, via Diaz, piazza Municipio, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, Via Cesario Console (dove i carri allegorici svolteranno verso Via Acton), via Nazario Sauro;

2. dalle ore 7:30 fino a cessate esigenze: a) inversione del senso di marcia in via Raffaele de Cesare, con verso di percorrenza da via Nazario Sauro a via Generale Giordani Orsini; b) la sospensione delle aree di sosta regolamentata a tariffa senza custodia (cd strisce blu) e delle aree di sosta riservate, con istituzione contestuale del divieto di sosta con rimozione coatta, nell’emiciclo di via Nazario Sauro antistante via Raffaele de Cesare e in via Nazario Sauro, nel tratto compreso tra l’emiciclo e l’intersezione con via Cesario Console;

3. dalle ore 14:00 e fino a cessate esigenze il divieto di transito veicolare in via Nazario Sauro nel tratto compreso tra via Raffaele de Cesare e via Cuma;

4. dalle ore 16:00 e fino a cessate esigenze: a) il divieto di transito veicolare in via Partenope, nel tratto compreso tra via Dumas Padre e via Raffaele de Cesare, eccetto i veicoli diretti agli Alberghi, i residenti, gli autorizzati, i mezzi di soccorso e di emergenza, delle Forze dell'Ordine; b) inversione del senso di marcia in via Chiatamone, con verso di percorrenza da via Santa Lucia all'intersezione della Galleria della Vittoria; c) il divieto di transito veicolare in via Ammiraglio Ferdinando Acton, nella corsia con direzione verso via Cesario Console, eccetto i residenti dela zona di Santa Lucia, i mezzi di soccorso e di emergenza e delle Forze dell'Ordine.