A Napoli un processo su tre finisce in prescrizione

Nella Corte d'Appello di Napoli un procedimento penale su 3 finisce in prescrizione. Il dato, relativo al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021, è stato fornito dal presidente della Corte d'Appello di Napoli GIuseppe De Carolis Di Prossedi, incontrando la stampa in vista della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 2022 che si terrà sabato 22 gennaio a Castel Capuano. "L'incidenza della prescrizione - spiega De Carolis - risulta quest'anno di gran lunga maggiore nella Corte di Appello, considerato che i procedimenti penali definiti in appello con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sono stati pari al 32%, mentre negli altri uffici del Distretto sono stati complessivamente pari al 5% per il dibattimento collegiale e al 12% per il dibattimento monocratico".

È "sempre più drammatica" la situazione in cui versa il settore penale della Corte d'Appello di Napoli "che ha subito maggiormente le difficoltà di celebrazione dei processi determinate dalla pandemia" spiega Di Prossedi. Se da un lato nel settore civile e del lavoro la Corte d'Appello di Napoli ha registrato un risultato positivo con la definizione di 14.642 procedimenti, numero superiore all'anno precedente che ha consentito di ridurre la pendenza a 34.570 procedimenti, dall'altro "deve invece rilevarsi ancora una volta la situazione sempre più drammatica in cui versa il settore penale ordinario"

Nonostante tali difficoltà, aggiunge De Carolis, "la Corte è riuscita a definire 10.170 procedimenti, con un netto aumento rispetto agli 8.959 dello scorso anno, ma, a fronte di una sopravvenienza di 12.255 procedimenti che è nettamente la più alta d'Italia, ha visto aumentare ulteriormente la pendenza da 55.409 a 57.293 procedimenti. Anche la Corte di Assise di Appello ha visto aumentare, sia pure di poco, la pendenza che si è attestata su 204 procedimenti, "pur avendo definito 107 procedimenti a fronte di una sopravvenienza di ben 112 procedimenti, che non ha uguali nelle altre Corti d'Italia". Negativo anche il dato della sezione Minorenni della Corte d'Appello, che ha aumentato la pendenza dei procedimenti penali da 88 a 102, pur avendo definito 95 procedimenti.

Positive invece è il dato della sezione misure di prevenzione, la cui pendenza è diminuita del 23% passando da 525 a 402 procedimenti. Per quanto riguarda invece la situazione complessiva dei Tribunali del Distretto, De Carolis evidenzia "per il settore civile e lavoro che, a fronte di una sopravvenienza di 137.183 procedimenti, ne sono stati definiti 150.844, quindi con un indice di ricambio favorevole del 110% e una pendenza finale di 193.310 procedimenti". Tutti i Tribunali del Distretto hanno ridotto la pendenza dei procedimenti civili, tranne Torre Annunziata che ha mantenuto il dato stabile, mentre nel settore penale è aumentata in tutti i Tribunali la pendenza dei procedimenti.

Nel territorio di Napoli e provincia si registra un aumento del 9,43% del numero complessivo dei delitti commessi, passati da 111.286 del 2020 a 121.778 del 2021, "con una decisa inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti che avevano visto invece una costante diminuzione dei delitti". In particolare, sottolinea De Carolis nella sua relazione, "risultano sensibilmente aumentati gli omicidi volontari, consumati e tentati, gli omicidi colposi, le lesioni dolose, le violenze sessuali, i furti, le associazioni per delinquere, semplici e di tipo mafioso, e i delitti informatici. Sono invece diminuite le ricettazioni, le rapine, le estorsioni, le usure, i sequestri di persona, i riciclaggi, gli incendi, i delitti in materia di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione". Il numero dei delitti è aumentato anche in provincia di Caserta, del 5,08%, in provincia di Avellino, da 4.977 a 5.295, e in provincia di Benevento da 5.242 a 5.430.