Fanno sparire 268mila euro dal conto di un imprenditore: indagati anche diversi napoletani

Fissata l'udienza preliminare per 17 indagati accusati di frode, sostituzione di persona, riciclaggio, autoriciclaggio. Il gip Nicoletta Campanaro del tribunale di Napoli, come riporta CasertaNews, su richiesta del sostituto procuratore Claudio Orazio Onorati, di rinvio a giudizio, ha fissato nel mese di maggio l'udienza preliminare nei confronti di Alessandro Cavalleria, 56enne di Lecce; Marco Valerini, 49enne di Lecce; Vincenzo Leopoldo, 59enne di Napoli; Emanuele De Simone, 26enne di Volla; Carmine Costanzo, 69enne di Castel Volturno; Dario Tarantino, 50enne di Galatina; Giuseppe Sardanelli, 68enne di Palermo; Eugenio Antonio Fanghella, 68enne di Lecce; Ilenia Guido, 48enne di Lecce; Donata Fiorentino, 65enne di Lecce; Janice Silva Dos Santos, 46enne brasiliana residente a Pozzuoli; Rafael Meira, 26enne brasiliano residente a Pozzuoli; Fabiola Costanzo, 29enne di Castel Volturno; Emilia Doarme, 51enne moldava residente a Pozzuoli; Bruno Del Pra', 70enne romano; Attilio Varone, 41enne di Carinaro; Domenico Rocco, 44enne di Lusciano.

Gli indagati sono finiti nel mirino della guardia di finanza di Bari a seguito della denuncia sporta dal titolare della ditta di autotrasporti barese e della legale rappresentante dell'azienda a seguito di un ammanco sul conto corrente societario di circa 268mila euro. In particolare le fiamme gialle hanno accertato che dal 18 al 30 gennaio 2018, Vincenzo Leopoldo recandosi presso la filiale Bnl di Bari e mostrando documenti falsi della vittima con tanto di firma digitale apocrifa e credenziali dell'home banking, inducendo in errore i funzionari dell'istituto di credito ha sottratto dal conto corrente aziendale dell'imprenditore la somma di circa 268mila euro provvedendo poi mediante 34 operazioni a frazionare tale importo tra ricariche postepay e bonifici agli altri indagati quali Cavalleria, De Simone, Costanzo.

Per mettere in atto la truffa ai danni dell'imprenditore gli altri indagati investivano le provviste illecite in attività economiche, finanziarie e speculative che occultavano la provenienza delittuosa delle somme di denaro. Ciò avveniva mediante ricariche postepay, assegni circolari o bonifici con importi che oscillavano dai 6 ai 12mila euro. Agli indagati casertani (Ruocco e Varone), venne richiesto da Leopoldo di impiegare i proventi illeciti nell'acquisto di 5 orologi di lusso (4 Rolex ed un Jaeger Le Coultfe), scelti da Varone e ritirati da Ruocco presso una prestigiosa gioielleria del centro casertano.

Gli indagati con la complicità del dipendente della filiale Bnl di Roma, Bruno Dal Pra', riuscirono a porre in essere 11 operazioni bancarie sempre in danno dell'imprenditore leccese per un valore di circa 65mila euro, somma frazionata sul conto personale dello stesso dipendente e degli altri indagati.

Nel collegio difensivo sono impegnati gli avvocati Ferdinando Letizia, Roberto Del Giudice, Salvatore Operetto, Sergio Stravino, Giovanni Faggiano, Salvatore Corrado, Donato Mellone, Umberto Leo, Domenico Forgione, Francesco Scacchi, Luciano Mariniello.