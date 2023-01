Premio Annalisa Durante, oggi la presentazione della quarta edizione

Alle 12:15 a NAPOLI, in via Vicaria Vecchia 23, nello spazio comunale piazza Forcella - Biblioteca Annalisa Durante, sarà presentato il programma della IV edizione del premio nazionale Annalisa Durante, dal titolo "Un'opera per Annalisa", promosso dall'associazione Annalisa Durante e dalla fondazione Polis, in collaborazione con Regione Campania, Comune di Napoli e ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio scolastico regionale Campania. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'assessora regionale alla Formazione professionale, Armida Filippelli, il direttore dell'Usr Campania, Ettore Acerra, il presidente della fondazione Polis, don Tonino Palmese, il presidente dell'associazione Annalisa Durante, Giuseppe Perna e il papà di Annalisa, Giannino Durante.